Plan social signé entre syndicats et direction de Tarkett au Luxembourg, 35 emplois sauvés

Ce chiffre pourrait encore diminuer dans les prochaines semaines et les prochains mois, étant donné qu'un certain nombre de salariés devraient pouvoir bénéficier d'une préretraite-ajustement et que certains pourraient partir volontairement, indiquent l'OGBL et le deuxième syndicat impliqué, le LCGB, dans un communiqué.

Alain Rolling qualifie ces négociations de "succès" en soulignant la baisse du nombre de licenciements. "Le plan social est très complet, presque toutes les mesures ont été retenues", a-t-il précisé à Belga.