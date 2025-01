Plus de deux millions d'euros pour le Vlaams Belang: voici combien ont dépensé les partis belges pour leur publicité en ligne en 2024

En 2024, les partis ont au total dépensé un petit peu plus de 15 millions d'euros pour leur publicité en ligne. Voici les chiffres dans le détail.

En 2024, les partis politiques belges ont payé 11.012.070 euros (hors TVA) à Meta et 1.455.850 euros (hors TVA) à Google pour de la publicité en ligne. En incluant la TVA, on arrive à un total de 15.086.183 euros, ressort-il du rapport annuel d'AdLens, une association qui milite pour plus de transparence à propos des publicités politiques.

Ces 15 millions d'euros constituent un montant record depuis la création du rapport d'AdLens en 2020. Le rapport se concentre sur les partis flamands, les dépenses étant bien moindres côté francophone. Het Laatste Nieuws rapporte cependant que Les Engagés ont le plus dépensé au sud du pays (757.055 euros), devant le PS (676.997 euros).