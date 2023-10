Pouvoir d'achat en baisse: quelles sont les propositions d'Ecolo pour changer la donne?

Nous nous engageons à augmenter les moyens et bas salaires de telle sorte à ce que chacun·e puisse vivre dignement. Nous avons besoin d'une réforme fiscale qui donne de l'oxygène aux travailleurs·euses et aux indépendants·es. Il est temps de leur garantir, non pas du pouvoir d'achat comme on le dit trop souvent, mais un réel pouvoir de vivre dignement : celui de se chauffer, se loger, manger sainement, et garder du plaisir dans des choix de vie de qualité.

Quelle est LA mesure que vous ne lâcherez pas une fois assis à la table des négociations ?

Augmenter les moyens et bas salaires jusqu'à 300 euros net par mois via l'instauration d'un crédit d'impôt solidaire. En bénéficieraient notamment les aides ménagères, les ouvrières et ouvriers, les coiffeuses et coiffeurs, les puéricultrices et puériculteurs, les caissiers et caissières, etc.

Quelle est votre mesure pour faire baisser l'inflation en Belgique ?