Quatre jours après les élections, le futur gouvernement germanophone est présenté

Il n'aura fallu que quatre jours aux élus germanophones pour former un gouvernement. Ce jeudi, un nouvel accord de majorité a été présenté avec une nouvelle coalition qui succèdera à celle ProDG, PFF et SP. La nouvelle tripartite, ProDG, CSP et PFF, comptera un total de 16 siège sur les 25 à pourvoir. Le gouvernement sera constitué du parti ProDG, formation d'Oliver Paasch avec 8 sièges, du CSP, la seconde plus importante force politique avec 5 sièges et des libéraux du PFF qui ont maintenu leurs trois sièges.