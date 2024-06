Quelles coalitions pour le PTB? Voici le scénario privilégié par Raoul Hedebouw

Une réunion a lieu ce lundi midi au bureau du parti PTB. L’heure est à l’analyse et à l’approfondissement des résultats de ce dimanche, notamment en présence du président Raoul Hedebouw et du secrétaire général Peter Mertens.

Ce lundi matin, dans le bel RTL Matin, Raoul Hedebouw s’est dit satisfait du scrutin et des résultats, soulignant la percée du PTB à Bruxelles et en Flandre, qui devient aussi le troisième groupe au niveau francophone. Il s’est dit aussi inquiet du virage à droite du pays.

Autre point de discussion de la réunion de ce lundi matin concerne l’avenir et les futures coalitions.