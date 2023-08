"Qu'il arrête de s'occuper exclusivement des millionnaires": Jean-Marc Nollet vise Georges-Louis Bouchez et pense "aux moyens salaires"

Jean-Marc Nollet, co-président d’Écolo, était l’invité de Martin Buxant ce matin à 7h50 sur bel RTL. Le grand raté de cette législature, c’est la réforme fiscale, lui a suggéré l'intervieweur, lui demandant qui est responsable de cet échec.

Pour Jean-Marc Nollet, on ne doit pas parler d’échec : "C'est difficile, c'est mal parti mais pour moi, ce n'est pas terminé. Les écologistes, Georges Gilkinet en tête, vont continuer à se battre pour, dans le cadre du budget 2024, obtenir en tout cas une partie de la réforme fiscale que nous souhaiterions. Aujourd'hui, on ne pourra plus tout faire. On va remettre une proposition pour augmenter les bas et moyens salaires. On sait que les Belges souffrent aujourd'hui de la diminution de leur pouvoir de vivre dignement. La valeur de l'argent a diminué. Il faut pouvoir revaloriser les plus bas et les moyens salaires, et ça passe par une réforme fiscale. Si on n'a pas de réforme fiscale, c'est simplement parce qu'il y a un parti, le MR de Georges-Louis Bouchez, qui a bloqué. Tous les autres sont d'accord. Et c'est pour ça que je dis que l'espoir est encore là de pouvoir obtenir une réforme fiscale pour les Belges avant les élections".