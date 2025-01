Réforme du marché du travail, fiscalité: où en sont les discussions pour la formation du gouvernement fédéral?

Les négociations pour la formation du gouvernement fédéral semblent s'accélérer. Selon Martin Buxant, référent politique de RTL Info, qui a discuté avec plusieurs négociateurs de la future et probable coalitions Arizona,les cinq partis (N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit) sont déterminés à former un gouvernement d'ici le 31 janvier. La volonté est là et c'est constructif.

Malgré des mois de négociations, les avancées sont réelles. Des chapitres importants comme la réforme du marché du travail, très importante, par exemple, pour l’activation des chômeurs, sont quasiment bouclés. Les discussions se concentrent désormais sur la fiscalité, un autre dossier clé.