Régulariser les personnes sans papiers pour pourvoir les emplois vacants? La réponse en deux temps de Benoît Lutgen

Benoît Lutgen: Je pense qu'il faut à la fois prendre des mesures… c'est du "et". À la fois par rapport à des personnes, et je connais des personnes dans ma commune, qui travaillent, qui ne posent pas de difficulté, qui sont par exemple ouvrier pâtissier, depuis plusieurs années, qui aujourd'hui se retrouvent parfois sans papiers et donc sans possibilité de travailler. Qui se sont intégrés, qui ne posent aucune difficulté, au cas par cas, ces personnes, il faut pouvoir les régulariser, évidemment qu'il faut les régulariser et leur donner la possibilité de travailler. Par contre, et c'est important, c'est du "et", c'est le centriste qui parle ici, et par contre dans ma commune aussi, j'ai connu le cas d'un réfugié qui a essayé d'étrangler deux personnes, qui a fait en tout et pour tout quatre mois de prison, qui est encore sur notre territoire, qui en son temps a incité des jeunes à faire le jihad, et qu'on ne renvoie pas. Il faut les expulser avec la même force. Pourquoi? Parce que ça crée du racisme et on n'a pas à avoir sur notre territoire des gens qui ont commis des délits et qu'on ne renvoie pas dans leur pays.