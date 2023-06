Restauration de la nature: la Commission clarifie sa proposition initiale, selon De Sutter

Le gouvernement flamand, en particulier, avait fortement critiqué ce projet-phare du pilier "biodiversité" du Pacte vert européen, que le Premier ministre Alexander De Croo avait aussi égratigné en réclamant une "pause" réglementaire, message jugé désastreux par les socialistes et les écologistes.

La cheffe de file Groen au gouvernement fédéral rappelle l'intérêt de la proposition de la présidence suédoise du Conseil de l'UE, un bon texte à ses yeux, qui ne vide pas la législation de sa substance mais précise simplement que les États membres et les régions peuvent mettre un accent local sur la restauration de la nature, tandis que les mesures effectives de restauration de la nature restent intactes, selon Mme De Sutter. Pour elle, la Commission, avec son document officieux, n'est pas non plus dans une logique de dégradation de la nature.