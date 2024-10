ROCHEFORT : MR-IC et Pour s'allient et renvoient Corine Mullens dans l'opposition

Les groupes MR-IC et Pour, respectivement menés par le bourgmestre sortant Julien Defaux (MR) et le bourgmestre empêché et ministre en affaire courante Pierre-Yves Dermagne (PS), ont annoncé avoir trouvé un accord de coalition, dans la nuit de dimanche à lundi.

Avec cette alliance, les groupes MR-IC et Pour forment une majorité de 13 sièges sur 23 et renvoient ainsi Corine Mullens et sa liste @avenir (8 sièges) dans l'opposition aux côtés d'Ecolo (2 sièges). Julien Defaux devient ainsi le futur bourgmestre de Rochefort puisque c'est lui qui a récolté le plus de voix de préférence (940) sur la liste de la future majorité qui a obtenu le plus de sièges.

Cette décision n'est qu'une demi-surprise puisque les groupes MR-IC et Pour s'étaient présentés sur une liste commune en 2018 (CAP 2030) largement plébiscitée par les électeurs.