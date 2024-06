Seulement 43% des communes wallonnes ont hissé un drapeau arc-en-ciel au mois de mai

Seules 113 communes wallonnes sur 262 (soit 43%) ont hissé un drapeau arc-en-ciel au mois de mai, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, a déploré jeudi la fédération wallonne LGBTQIA+, Prisme, dans un communiqué. En Flandre, 99% des communes ont participé à l'opération "malgré une politique plus à droite que la nôtre", a-t-elle ajouté.

Chaque année, Prisme et les Maisons Arc-en-Ciel organisent une campagne de sensibilisation, invitant les communes de Wallonie à hisser le drapeau arc-en-ciel, entre autres, durant le mois de mai.

Les provinces de Luxembourg (80% contre 16% l'année dernière) et de Hainaut (46% contre 36% l'année dernière) ont progressé. Les communes luxembourgeoises de Durbuy, Sainte-Ode et Herbeumont ont hissé le drapeau, les communes hennuyères de Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes et Dour aussi.

La province de Namur maintient ses 26%, grâce à des communes telles que Profondeville, La Bruyère et Sambreville.

La province du Brabant wallon, quant à elle, "dégringole", passant de 63% en 2023 à 26%, avec seulement sept communes participantes, dont Rixensart, Villers-la-Ville, Walhain et Nivelles. Constat identique dans la province de Liège, où 35% des communes ont participé, contre 46% l'année dernière. Parmi les communes participantes figurent, par exemple, Spa, Pepinster et Chaudfontaine.