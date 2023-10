Seuls 1,4% des demandeurs d'emploi au VDAB optent pour le CV anonyme

Le mécanisme de la sollicitation anonyme a été mis en avant au début de cette année au nord du pays lorsque l'agence de recrutement Accent a commencé à l'utiliser. L'objectif est de lutter contre la discrimination et attirer davantage l'attention de l'employeur sur les capacités et les compétences.

Toutefois, selon le ministre, cela ne constitue pas une solution à tous les problèmes. "La candidature anonyme peut contribuer à éliminer certains préjugés chez les employeurs, mais, à mon avis, ce n'est pas une solution parfaite. Si un employeur a certains préjugés à l'égard de certaines personnes, ceux-ci peuvent aussi se manifester plus tard dans le processus de sélection. Il est donc plus important de se concentrer sur l'élimination des préjugés eux-mêmes. Nous le faisons, entre autres, à travers les accords sectoriels sur la non-discrimination et l'inclusion", a-t-il conclu.