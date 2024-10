SINT-NIKLAAS: Conner Rousseau "fier" d'une "vague rouge" à travers la Flandre

"On dirait une vague rouge à travers la Flandre. Nous poursuivons notre victoire de juin", a estimé dimanche soir le président des socialistes flamands Conner Rousseau. Lui-même n'est pas parvenu à prendre le maïorat à Sint-Niklaas (Saint-Nicolas), mais il se dit "fier" des résultats, "en tant que tête de liste et en tant que président".

Le président des socialistes a tenu son discours au restaurant Soep&Zoet, juste à côté du café où il avait tenu, alcoolisé, des propos racistes qui avaient entrainé un pas de côté de quelques mois. "Ça a été une année spéciale pour moi, et j'aimerais remercier les gens de Sint-Niklaas. Ils m'ont porté pour la deuxième fois en me donnant le plus de voix de préférence."

"Nous avons dit que nous allions mettre en place une autre politique, et il y aura une autre politique", assure-t-il aux militants rassemblés dans sa ville. "Nous avions dit que nous allions retenir les extrêmes, et nous le faisons à Sint-Niklaas".

"Je ne serai pas bourgmestre, mais je suis quand même très fier", a-t-il ajouté. "Bourgmestre ou non, je travaillerai à fond les prochaines années, chaque jour, pour Sint-Niklaas. On a plus que doublé nos sièges, de 5 à 12. (...) Dans les grandes villes, partout on s'améliore. Cela faisait longtemps."