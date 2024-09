Six villes belges candidates au concours pour la Capitale européenne de la culture 2030

Six villes belges se sont officiellement portées candidates au titre de Capitale européenne de la Culture 2030, a confirmé lundi l'administration générale de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à Belga.

Après Anvers (1993), Bruxelles (2000), Bruges (2002) et Mons (2015), six villes ont posé leur candidature pour espérer porter, à leur tour, le prestigieux titre. Se sont présentées Namur, Molenbeek, Gand, Louvain, Courtrai et encore une fois, Bruges.

Les villes avaient déjà dû annoncer en août leur "intention de se porter candidates", a indiqué l'administration générale de la Culture de la FWB. Mais elles devaient, pour officialiser leur candidature, déposer leur dossier pour lundi 17h00 au plus tard. Six villes "ont répondu à cette étape obligatoire et se sont donc officiellement déclarées candidates au titre de Capitale européenne de la Culture 2030", a-t-elle ajouté.