StudentforPalestine manifeste devant le siège de l'UCLouvain avant le conseil académique

L'université maintient depuis des semaines qu'il n'y a aucun lien institutionnel entre elle et les universités israéliennes et que les collaborations entre chercheurs font systématiquement l'objet d'une évaluation (qui a été renforcée) sur base de critères éthiques. Les activistes estiment toutefois que l'UCLouvain peut aller plus loin et affirment avoir listé "dix accords de recherches avec des institutions problématiques".

Deux notes ont été déposées devant le conseil académique, où aucun représentant du mouvement n'a été invité, mais les revendications sont notamment portées par l'Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL). Une porte sur la révision du processus éthique interne à l'université servant à évaluer les projets de recherches et l'autre sur la suspension de partenariats de recherches menés au niveau européen, en lien avec Israël.