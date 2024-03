Succès pour l'édition 2024 du Laetare à Stavelot: la météo clémente a attiré du monde

Le succès était au rendez-vous, une fois de plus, pour le célèbre Laetare de Stavelot, qui se tenait tout ce week-end. Les rues étaient remplies dimanche à l'occasion du grand cortège qui a vu défiler plusieurs centaines de Blancs-Moussis dans la ville. Environ 25.000 personnes ont assisté au défilé, selon une première estimation de l'organisation.

Dans le cortège du dimanche, 24 groupes étaient présents, pour un total approximatif de 2.300 masqués participants. Cette année, la particularité de l'événement c'est le tracé qui a été modifié pour démarrer au rond-point des Confettis, et emprunter la rue Neuve, pour ensuite plonger dans Stavelot. Il s'agissait d'une demande qui émanait des groupes, afin d'éviter des moments de flottement dans ce cortège long de plus deux kilomètres.

La bonne surprise du Laetare pour cette 519e édition, c'est le cortège du samedi soir intitulé "Stallumez-vous", dont le point de départ était situé au Pré-Messire. Ce dernier a rassemblé 24 groupes, et 1.300 participants: "C'est la première fois que ça nous arrivait d'avoir autant de monde le samedi, et autant de spectateurs aussi avec une foule de plus de 10.000 personnes", raconte Jean-Marie Marquet, président du comité des fêtes de Stavelot. Des chiffres exceptionnels qui témoignent d'un engouement grandissant pour cet événement qui se déroule en marge du grand cortège.