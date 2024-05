Succès public, malgré la météo, pour la Fête de l'Iris

La Fête de l'Iris qui a eu lieu samedi et dimanche à Bruxelles, a attiré une foule considérable. "Samedi, nous avons accueilli 9.000 personnes à l'Iris Tipik Electro Night, et dimanche, nous avons compté environ 80.000 personnes dans le parc de Bruxelles", a indiqué dimanche soir Noémie Wibail de visit.brussels, l'agence de promotion et de communication de la Région de Bruxelles-Capitale. "Malgré une météo capricieuse, le public était au rendez-vous", s'est-elle réjouie.