Surréalisme à la Van Quickenborne, la nouvelle blague belge, le retour de Bart: voici notre carnet de campagne N°3

Depuis début septembre, les partis politiques font leur rentrée. Voici notre carnet de campagne en vue des élections fédérales, régionales et européennes de juin 2024, suivies des communales en octobre.

Carnet de campagne épisode 3, c’était ce week-end le congrès de rentrée pour plusieurs partis politiques. À la droite, la N-VA a repensé l’avenir de la Flandre dans un parc d’attractions. Le MR, lui, a préféré les plages du lac de l'Eau d'Heure. "Aujourd'hui, ce sont des universités d'été, on travaille le fond", lance Georges-Louis Bouchez devant la caméra… même si la présentation du nouveau logo du parti occupait aussi une place importante.

À l’extrême gauche, le PTB est aussi en mode plage, celles d’Ostende. Et au centre, ou on ne sait pas très bien, DéFI veut une Belgique plus juste.