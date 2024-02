Thierry Langer abandonne à cause d'une côte fracturée, César Beauvais le remplace

Samedi, Thierry Langer avait abandonné au cours de l'épreuve de sprint samedi à cause de douleurs aux côtes, causées par une chute en compétition la semaine dernière. "Après des examens poussés à l'hôpital, le diagnostic a révélé une côte fracturée. Cela signifie malheureusement qu'il doit prend le temps nécessaire pour se reposer et récupérer. Par conséquent, Thierry ne pourra plus participer aux championnats du monde", a communiqué la fédération.

"César Beauvais le remplacera pour la course individuelle (prévue mercredi, ndlr) et Julien Petitjacques est attendu pour rejoindre et compléter l'équipe de relais", a ajouté la fédération. Le relais mixte simple aura lieu jeudi et le relais masculin samedi.