Tihange 3 a fait l'objet d'une visite de contrôle de l'AIEA

La centrale nucléaire de Tihange, et plus particulièrement le réacteur Tihange 3, a fait l'objet pendant une quinzaine de jours d'un examen mené par des équipes d'experts internationaux sur la sûreté et la fiabilité de l'exploitation d'une centrale nucléaire, indique sur son site internet l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN). Plusieurs recommandations ont été formulées.