Toutes les zones de baignades de nouveau ouvertes en Wallonie

Six zones de baignades avaient été fermées début juillet en raison de la dégradation de la qualité de l'eau engendrée par des orages. La Lesse à Houyet et à Pont-à-Lesse, l'Ourthe à Hotton, le lac de Neufchâteau ainsi que la Semois à Lacuisine et à Chiny étaient donc inaccessibles aux baigneurs. Toutes ont désormais été rouvertes et la qualité de l'eau y est qualifiée de "bonne". Seule la zone du Grand Large à Péronnes affiche un niveau de qualité de l'eau moindre (acceptable) mais la baignade y est néanmoins autorisée.

Tous les tronçons accessibles aux kayaks sont également ouverts.

La situation de l'eau en Wallonie est globalement au beau fixe avec des débits supérieurs à la moyenne dans les cours d'eau navigables et non navigables et une capacité de stockage plus élevée que les années précédentes dans les barrages réservoirs.