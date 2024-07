Trois adolescents complètement ivres aux urgences à Anvers chaque week-end

Trois adolescents complètement ivres se retrouvent en moyenne chaque semaine aux urgences à Anvers après avoir généralement consommé plus de 10 verres d'alcool, rapporte lundi Het Laatste Nieuws, citant les constats d'une étude de l'UAntwerp.

Les chiffres avaient augmenté en 2019 puis baissé, sans doute en raison des confinements liés à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, nous sommes revenus au même niveau, explique la chercheuse Hanna van Roozendaal.

L'âge médian de ces adolescents se retrouvant aux urgences est de 16,6 ans. Le plus jeune avait 11 ans. Leur promille est généralement très élevée, avec une médiane de 1,95. Cela représente près de 10 verres standard d'alcool au moment du test, mais il s'agit d'une sous-estimation. Il est possible qu'ils aient bu encore plus.