Trois hectares de cannabis ont été plantés sur un terrain de la clinique du CHC à Hermalle

La start-up belge "CBX Medical", spécialisée dans le développement et la distribution de produits de santé à base de cannabinoïde, s'est associée avec le CHC pour planter trois hectares de cannabis dans un champ jouxtant sa clinique à Hermalle (Oupeye). Une initiative innovante qui a pour but de combiner recherche médicale et bénéfices de cette plante.