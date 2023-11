Trois mille scouts à Mons pour fêter les 25 ans du "k8strax"

Un nombre record de 3.000 scouts et guides venus des quatre coins du pays étaient attendus ce week-end au Lotto Mons Expo pour fêter les 25 ans du "k8strax".

Le concept, sans alcool, qui avait rassemblé 2.000 jeunes à Mons en 2019, s'articule autour de 10 heures de cuistax sur un circuit indoor/outdoor et de nombreuses animations. Selon les organisateurs, les meilleures équipes parcourent aisément 150 kilomètres sur la durée de la course, programmée samedi entre 10h30 et 22h00.

Les organisateurs souhaitent profiter de l'événement pour sensibiliser les jeunes, dans divers stands, à des thématiques actuelles. De nombreux participants ont ainsi été sensibles au souhait des organisateurs de créer un événement le plus respectueux possible de l'environnement: 2.000 personnes rejoindront ainsi Mons en train.