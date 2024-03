Trois personnes sur dix vivent sous le seuil de risque de pauvreté à Bruxelles

Près de trois personnes sur dix (28%) vivaient sous le seuil de risque de pauvreté en Région bruxelloise l'an dernier, contre 8% en Flandre et 15% en Wallonie. Les inégalités sociales sont particulièrement marquées dans la capitale, et exacerbées par les dépenses liées au logement. Certains doivent ainsi vivre avec 9 euros par jour, ressort-il vendredi du dernier Baromètre social publié par l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale.

Les inégalités sociales sont plus marquées dans la capitale: les personnes pauvres y sont plus pauvres et les personnes riches, plus riches, constate l'Observatoire. Les 10% de la population avec les plus bas revenus disposent de moins de 985 euros par mois et par personne, contre moins de 1.250 euros par mois au niveau national. À l'autre extrême, les 10% des plus aisés jouissent d'un revenu supérieur à 4.120 euros par mois et par personne en Région bruxelloise, là où il est de plus de 3.735 euros par mois en Belgique.

Le poids des dépenses de logement exacerbe encore ces inégalités. Les 10% des Bruxellois avec les plus faibles revenus consacrent ainsi plus de 45% de leurs revenus aux dépenses de logement, contre à peine plus de 10% pour les 10% bénéficiant des revenus les plus élevés. Après paiement des dépenses de logement, les revenus disponibles par personne varient de 9 euros par jour pour les moins nantis à 100 euros par jour pour les plus favorisés, illustre l'Observatoire.