Trois vétos bloquent toujours la formation du gouvernement bruxellois: quels sont-ils?

Huit mois après les élections, la région bruxelloise n'a toujours pas de gouvernement. En début de semaine, le formateur, David Leisterh, a entamé un tour de consultations "de la dernière chance" pour tenter de former une coalition. Où en est-on ?

David Lesterh, formateur bruxellois, tente depuis lundi les consultations de la dernière chance. Il est à la recherche d'un gouvernement bruxellois depuis 250 jours déjà. Pour bien comprendre sa mission, petit détour par le Parlement bruxellois.

Le blocage est détaillé en trois vétos : le MR ne veut négocier ni avec la Team Fouad Ahidar, ni avec le PTB. "On n'est pas invité, ça dure depuis 9 mois. On n'a jamais été invité ne fusse pour discuter une fois. On a toujours dit qu'on trouvait que c'était un déni démocratique, car 21% des électeurs à Bruxelles ont voté pour le PTB", note Françoise De Smedt, la cheffe de groupe PTB au Parlement.