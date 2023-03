Un arrêté en préparation pour interdire les sauts de puce en avion

"Et parce que cet enjeu ne peut être traité pleinement et efficacement qu'au niveau européen, je travaille avec nos voisins français pour rallier d'autres États membres à l'idée qu'il faut interdire les vols courts et pour inviter la Commission européenne à prendre ses responsabilités en la matière", a-t-il ajouté en réponse à une question du député Nicolas Parent (Ecolo).

Le député invitait le ministre à réagir à une étude de Greenpeace publiée le matin-même. L'association environnementale dénonçait "une augmentation alarmante des vols en jet privé" en Belgique "en contradiction complète avec toutes les données scientifiques relatives au climat", alors qu'en 2022, 10.618 vols ont été relevés au départ de la Belgique, soit 52 % de plus que l'année précédente. L'ONG milite pour que ces aéronefs soient purement et simplement interdits et pour une "tolérance zéro à l'égard des émetteurs de luxe irresponsables".