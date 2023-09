Un clash avec une chaîne française, un parti qui engage et un trajet en taxi qui fait réagir: voici notre carnet de campagne N°5

Carnet de campagne épisode 5, et on commence par le clash de la semaine. Il est signé Paul Magnette. Le président du PS a refusé de répondre à un journaliste de la chaine française CNews. Le reporter voulait l’interroger suite aux écoles incendiées après le vote de l’EVRAS, les animations sur l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelles.

"Je ne vous réponds pas, vous êtes une chaîne d'extrême droite et en partie responsable de ce qu'il se passe", lance Paul Magnette. "Votre chaîne a été condamnée pour incitation à la haine et à la violence. Nous, ce qu’on vit ici, c’est exactement ça. Des médias comme vous diffusent des fake news et font que des gens pensent qu’il n’y a que la violence comme solution", ajoute le bourgmestre.

Réaction toute en subtilité du présentateur et des invités du plateau de CNews, visiblement peu au courant de l'étiquette politique de Paul Magnette et de ses fonctions exactes: "Ce monsieur est plein d’intelligence, de tolérance et de nuance. C’est un homme remarquable". "Il n’est pas l'équivalent des Insoumis par hasard?", demande un chroniqueur. "La Wallonie, c’est à gauche. Vous remarquerez que le programme n’existe pas en Flandre", répond un chroniqueur. "La Belgique, c’est la France en pire", conclut un autre.