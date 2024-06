Un congrès chez DéFI dans les semaines ou mois à venir

Le président démissionnaire de DéFI était le dernier chef de parti à être reçu par le Roi. Sans surprise, le parti amarante opte pour l'opposition à tous les niveaux de pouvoir. "Oui, ça me parait évident", a-t-il répondu, d'autant que "les résultats sont clairs cette fois-ci". "On va vers une résurrection de la Suédoise agrémentée d'un peu de turquoise", a-t-il commenté, estimant que cette coalition, au pouvoir entre 2014 et 2018 n'avait pas laissé de bons souvenirs.

Pour DéFI, l'heure est désormais à la refondation, avec une nouvelle équipe à la direction du parti. "Ce qu'on aurait dû faire, c'est avoir un meilleur esprit d'équipe", a-t-il lancé, en référence aux querelles internes qui ont miné la campagne. "Mais ça ne suffit pas".