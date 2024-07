Un contrôle environnemental lié à l'usage de gobelets réutilisables mené à Tomorrowland

Depuis l'année dernière, les boissons ne peuvent être servies que dans du matériel réutilisable lors d'évènements d'une telle ampleur. Une exception existe toutefois pour les bouteilles et les canettes en PET si l'organisateur met en place un système permettant de collecter au moins 95 % de ces récipients à usage unique en vue de leur recyclage.

"La législation était connue depuis plus d'un an et il ne semble pas approprié d'accorder une exception, alors que toutes les autres organisations ont pris des initiatives suffisantes pour s'y conformer", a indiqué la ministre. Ces dernières semaines, la question s'était donc posée de savoir si des contrôles environnementaux seraient réalisés sur le site du festival de Boom.

"Il y a eu une inspection le week-end dernier", a confirmé un porte-parole du ministère de l'Environnement flamand. "Dans certaines zones, comme l'espace VIP, il y avait des gobelets réutilisables, mais pas sur le site du festival lui-même. Il s'agit d'une infraction environnementale."

Comme l'évènement est toujours en cours - une seconde édition est prévue le week-end prochain - aucun procès verbal n'a été établi pour l'instant. Il est possible que cela ne se fasse qu'après la fin du festival.