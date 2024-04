Un document vieux de plus de 1.000 ans découvert au FelixArchief d'Anvers

Des chercheurs ont découvert aux FelixArchief, les archives de la ville d'Anvers, un document datant du 9e ou 10e siècle, ce qui en fait le plus ancien document d'archives de la collection. Il s'agit d'un fragment de texte théologique sur parchemin qui a été utilisé des siècles plus tard comme matériau d'emballage et ainsi préservé.

Le fragment provient d'une copie fidèle des "Enarrationes in Psalmos" de saint Augustin, théologien et père de l'Église ayant vécu aux IVe et Ve siècles. Il a été découvert dans le cadre d'un projet de recherche visant à mettre au jour des manuscrits cachés dans des collections flamandes, à les identifier et les dater par le biais d'un réseau international. Le document est donc plus ancien que l'acte de fondation de l'abbaye de Saint-Michel, datant de 1124, et qui était le document le plus ancien des FelixArchief jusqu'ici.

Le manuscrit date de l'époque ottonienne où Anvers était sous la domination des empereurs allemands et se trouvait en plein développement en tant que ville frontalière le long de l'Escaut. Il s'agit d'une copie de versets de psaumes commentés par saint Augustin.