Un label pour promouvoir les restaurants proposant la meilleure cuisine bruxelloise

Le néologisme Brusselicious est apparu en 2012 à l'occasion de l'année de la gastronomie en Région bruxelloise. Quelques restaurants avaient alors été mis à l'honneur, mais il était plus que temps de rafraîchir tout cela. Cette nouvelle sélection intervient alors que Visit Brussels procède lui-même à un sérieux écrémage sur son site internet. De 2.500 établissements, la liste a été réduite à 400 environ, situe Patrick Bontinck, directeur de Visit Brussels.

"On n'est pas ici pour parler des meilleurs restaurants gastronomiques de Bruxelles", analyse Carlo De Pascale, expert culinaire présent lundi à Bruxelles à la remise des labels. "Il n'y a pas vraiment de définition. Le label vise simplement à rendre hommage à ceux qui font vivre un patrimoine bruxellois, et belge plus généralement. Un spaghetti bolo avec des tonnes de fromage dessus est désormais identifié comme un plat belge", illustre-t-il.

Le Restaurant Brusselicious de l'année n'est pas le meilleur restaurant de Bruxelles. "On s'en fout", enchaîne le chroniqueur. "C'est une adresse qui fait bouger Bruxelles", estime-t-il.

Dans son établissement Art nouveau, Dirk Miny propose une cuisine bruxelloise élaborée, mettant à l'honneur quelques ingrédients souvent délaissés par les autres tables. Sa choucroute revisitée aux bloempanch et caricoles demeure l'une de ses créations phares.