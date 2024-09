Un nombre record de sorties des centres d'accueil pour demandeurs d'asile cet été

La secrétaire d'État affirme que de nombreux demandeurs d'asile préfèrent louer un logement plutôt que de payer une chambre dans un centre d'accueil surpeuplé, où ils doivent dormir avec plusieurs personnes. Une productivité plus élevée dans la gestion des demandes d'asile par les services compétents a également contribué à l'augmentation des sorties.

Via communiqué, la secrétaire d'État précise les chiffres mercredi matin, parlant d'un "nombre record de décisions cet été". Le CGRA a traité les demandes d'asile de 5.818 personnes en juillet et août, selon des chiffres préliminaires. C'est plus d'un millier de plus que lors de ces mêmes mois en 2023.