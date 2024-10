Un pacte pour la simplification administrative annoncé au 1er trimestre 2025 en Wallonie

"Nous voulons moins de paperasse, moins de bureaucratie et davantage de bon sens afin d'améliorer la vie quotidienne des citoyens et la compétitivité des entreprises", a enchaîné la ministre régionale en charge de la Simplification administrative, Jacqueline Galant.

"Pour réussir ce défi, il faut un engagement fort de l'ensemble de l'exécutif et une stratégie structurée, transversale et mesurable", a expliqué le ministre-président régional, Adrien Dolimont, au cours d'une conférence de presse.

S'appuyant sur la volonté de toutes les parties - citoyens, gouvernement et administration -, ce pacte s'articulera autour de quatre principes directeur: l'expérience usager comme fondement; la numérisation des procédures tout en maintenant des guichets physiques; la généralisation du principe de confiance envers l'usager et le 'only once'. Selon ce dernier point, les usages ne devront plus communiquer leurs données qu'une seule fois, l'information circulant ensuite entre les différentes administrations.

Un monitoring continu est par ailleurs prévu, avec des rendez-vous fixés a minima deux fois par an pour faire le point sur les avancées du gouvernement en la matière.