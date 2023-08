Un rassemblement devant le siège de l'Onem en septembre contre le plan de restructuration

Le 30 juin, la direction de l'Onem a annoncé un vaste plan de restructuration comprenant, notamment, la suppression ou la fusion de bureaux régionaux et services.

"Les services interruption de carrière seront centralisés à Charleroi et Liège (et aussi Verviers mais pour combien de temps !), des services entiers luxembourgeois seront déplacés à Namur, ceux de La Louvière à Mons, et ceux de Nivelles à Charleroi", souligne le syndicat. En outre, les bureaux de Tournai et Mouscron devraient être déplacés à Mons.