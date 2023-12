Un sommet sur l'adaptation au changement climatique se tiendra à Liège les 8 et 9 février

L'évènement, organisé conjointement par les ministres Henry et Tellier et l'association française "Climate Chance", aura lieu au Palais des Congrès de Liège, les 8 et 9 février 2024 et rassemblera plus de 800 acteurs non étatiques, représentants locaux et européens de la société civile et des institutions. Il aura pour thème "Adaptation au changement climatique, solutions basées sur la nature et résilience".

Ce sommet aboutira à une "Déclaration de Liège" qui "constituera une étape importante dans les travaux de la présidence belge du conseil de l'Environnement et du Climat", souligne-t-on auprès du ministre wallon.