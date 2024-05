Une pièce commémorative d'une valeur de 2 euros pour encourager les malades du cancer

La Monnaie royale de Belgique a émis une pièce commémorative d'une valeur de 2 euros en signe d'encouragement envers les malades du cancer et de remerciement pour les bénévoles et organisations qui les soutiennent. La pièce a été présentée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem dimanche, à l'occasion de la 13e édition des 1.000 km de Kom op tegen Kanker, le pendant néerlandophone de la Fondation contre le cancer.

Au dos de la pièce, un arc-en-ciel (symbole d'espoir) surmonte une pulsation cardiaque sous la forme d'un ruban de sensibilisation, souvent porté en signe de solidarité avec les patients.

L'année 1924 a vu la création de la Ligue nationale belge contre le cancer, qui donnera naissance à la Fondation contre le cancer et Kom op tegen Kanker. L'émission de cette pièce commémore ainsi un siècle de lutte contre cette maladie en Belgique et exprime la gratitude des autorités "à l'égard de tous les professionnels et bénévoles qui se dévouent depuis des années pour soutenir médicalement et moralement les personnes" touchées par le cancer. "À travers cette pièce, nous voulons également continuer à attirer l'attention sur la nécessité de soutenir les patients et leurs familles", précise le fabricant et distributeur officiel de monnaie pour l'État belge.