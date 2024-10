Une tarification revue à la hausse pour la gestion des déchets en Brabant wallon

InBW explique que le volume des déchets ménagers collectés en Brabant wallon n'a diminué que de 5% entre 2015 et 2023, alors que les filières de recyclage se complexifient, que les normes environnementales sont plus exigeantes et que les coûts de traitement augmentent. Les coûts globaux ont augmenté de 22% entre 2021 et 2023, et la hausse répercutée sur les communes (et donc les citoyens) n'a été que de 7%. Des mesures ont déjà été prises, comme la réduction des fréquences de certaines collectes, l'optimisation des flux de transports et le contrôle des accès dans les recyparcs.

Pour apurer la dette accumulée entre 2020 et 2023, un lissage sera instauré entre 2025 et 2030. Et pour retrouver un équilibre structurel, à partir de 2025, de nouveaux tarifs seront appliqués pour les collectes de porte-à-porte, avec une augmentation moyenne de 2,62 euros par habitant. Les montants du tri et du traitement des déchets à Mont-Saint-Guibert et Virginal seront également revus à la hausse pour les communes. Les tarifs seront indexés chaque année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le tarif de la redevance annuelle pour les recyparcs (26,75 euros par an et par habitant) reste, lui, inchangé.

"En 2025, le coût moyen de l'ensemble des services de gestion des déchets facturés par inBW aux communes seront majorés de 5,58 euros par habitant et par an, pour s'élever à 68,19 euros par habitant et par an", résume l'intercommunale.