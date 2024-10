Vervoort prolonge de six mois la stratégie "hotspot"

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a pris un arrêté de police prolongeant pour 6 mois les mesures décidées en avril dernier dans le cadre de la stratégie "hotspot", a-t-il annoncé vendredi au Parlement bruxellois en réponse aux questions de Mathias Vanden Borne (N-VA) et Benjamin Dalle (CD&V).

Rudi Vervoort a souligné que la prolongation avait été demandée lors de la dernière réunion de la Cellule de sécurité régionale, qui est en charge de l'évaluation régulière de la stratégie mise en place au printemps dernier. Les autorités compétentes sont chargées de mettre en œuvre la décision et les services de police de s'y conformer.

Concrètement, le Conseil régional de sécurité (Cores) définit un "hotspot", c'est-à-dire un périmètre où se concentrent les efforts administratifs et policiers pour rétablir un "climat de sécurité plus serein, pour les habitants et les visiteurs".