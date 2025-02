Vice-premier ministre ou président de parti: qui touche le plus gros salaire?

Georges-Louis Bouchez reste président du MR tandis que Maxime Prévot rejoint le gouvernement : entre présidence de parti et fonction ministérielle, quelle est la différence de rémunération ?

Du côté des Engagés, Maxime Prévot a fait le choix inverse, abandonnant la présidence pour devenir vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères.

Après une dernière nuit de suspense, Georges-Louis Bouchez a finalement renoncé à entrer au gouvernement et restera président du MR. "Mon envie aurait été d'être dans ce gouvernement" , a-t-il déclaré, expliquant que son choix était motivé par une volonté de stabilité au sein du parti.

Pour les deux hommes, le dilemme était le même, mais la décision a été différente. Des considérations financières ont-elles pu peser dans la balance ? Entre la présidence d’un parti et un poste de vice-Premier ministre, lequel est le mieux rémunéré ? Nous avons vérifié, et la réponse dépend du parti et des avantages accordés à son président.

Commençons par les salaires des ministres. Les barèmes varient entre 10 000 et 15 000 euros nets. Un Premier ministre touche environ 15 000 euros, un Vice-Premier ministre entre 10 000 et 15 000 euros, et un secrétaire d’État environ 10 000 euros.

Pour les présidents de partis, les rémunérations varient considérablement en fonction du parti et surtout des frais liés à la fonction. Il nous est revenu que, dans certains cas, ces frais peuvent être très élevés, augmentant ainsi sensiblement le salaire final.