VILLE DE BRUXELLES: Les Verts sont disponibles pour entrer dans une coalition progressiste

Dans un communiqué, Benoît Hellings, Zoubida Jellab et Bart Dhondt ont jugé qu'avec 2,5% et 2000 voix en plus sur le territoire de la Ville de Bruxelles que lors du scrutin de juin dernier et 6 sièges Ecolo-Groen se stabilise en tant que quatrième parti du conseil communal, loin que ce qui était annoncé par les observateurs et ses adversaires, six ans après la vague verte de 2018.

Il "ambitionne de continuer son travail sérieux et créatif six ans de plus" pour défendre "les valeurs de l'écologie populaire pour les six années à venir".