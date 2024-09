Vivaqua: une ristourne unique accordée aux clients optant pour Doccle ou une domiciliation

Les clients de Vivaqua qui choisissent de recevoir leurs factures d'eau tous les mois via Doccle et/ou de payer par domiciliation recevront une ristourne unique sur leur prochaine facture de décompte, a annoncé lundi la société de distribution d'eau et d'"assainissement.

Afin d'informer ses clients, Vivaqua lance une campagne sur les réseaux sociaux et sur son site web. Elle contactera personnellement les clients qu'elle peut joindre par SMS ou par courriel.

Le client qui choisit de recevoir ses factures via Doccle aura droit à une réduction de 10 euros. S'il choisit également de payer ses factures par domiciliation bancaire, il bénéficiera d'une ristourne supplémentaire de 10 euros.

Grâce à Doccle, le client reçoit une facture électronique mensuelle (vs facture trimestrielle pour les clients non-Doccle), ce qui permet de réduire le montant des acomptes et de les intégrer plus facilement dans le budget du ménage. Grâce à la domiciliation, les paiements sont automatiques, de sorte que le client ne risque pas de frais de rappel, a justifié la société publique des eaux.