WALLONIE- Les libéraux visent deux sièges supplémentaires en province du Luxembourg

Le ministre wallon de l'Economie Willy Borsus (MR) a voté dimanche matin à Marche-en-Famenne. En province du Luxembourg, les libéraux espèrent décrocher deux sièges supplémentaires: l'un à la Région et l'autre au Fédéral.

Willy Borsus est venu voter en famille dimanche matin à Marche-en-Famenne. Les libéraux de la province espèrent décrocher un troisième siège sur les six à pourvoir au parlement wallon, et un deuxième sur les quatre à pourvoir à la Chambre. C'est à chaque fois un de plus que ceux qu'ils occupent dans chacune des deux assemblées depuis 2019.

"C'est un véritable enjeu en province du Luxembourg", souligne Willy Borsus. "Deux sièges, un à la Chambre et un à la Région, pourraient être attribués à différentes familles politiques. S'ils sont attribués aux libéraux, c'est un message qui aura des répercussions", ajoute-t-il.