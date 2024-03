Willy Borsus ne veut plus que l'on s'en prenne à l'Horeca

Le ministre wallon de l'Agriculture et de l'Economie Willy Borsus s'est élevé dimanche soir contre toute nouvelle mesure réglementaire qui toucherait l'Horeca ou les flexijobs du secteur.

Inaugurant la 57e édition du salon professionnel Horecatel à Marche-en-Famenne, le ministre a lancé "arrêtons d'emmerder ceux qui travaillent avec de nouvelles normes sanitaires visant les cafés et l'Horeca. On va beaucoup trop loin". Il faisait ainsi allusion à d'éventuelles nouvelles mesures touchant aux dispositifs d'aération des cafés et qui seraient prises sans concertation avec le secteur.

De même, M. Borsus estime que le système de flexijobs doit être maintenu et qu'il n'est pas question d'y opposer de nouveaux obstacles. Il faut faire vivre les villes et les centres ruraux, a-t-il encore dit, soulignant que le gouvernement wallon a choisi, via un schéma de développement du territoire, d'investir dans les activités de proximité.