Zuhal Demir démissionnera de son poste de ministre si elle est élue bourgmestre

"Si les habitants de Genk m'appellent le 13 octobre, je viendrai", a déclaré Zuhal Demir. "Je n'ai pas de boule de cristal sur ce que les électeurs de Genk feront. Mais s'ils veulent du changement et votent massivement pour moi, j'apporterai plus de sécurité, plus de quartiers propres et plus de néerlandais", a-t-elle ajouté.

Zuhal Demir tirera la liste N-VA à Genk lors du scrutin du 13 octobre. Elle affrontera le bourgmestre sortant Wim Dries (CD&V). Un sondage réalisé par TV Limburg le mois dernier prévoyait une course au coude à coude.