28 établissements belges dans la liste des 1.000 meilleurs restaurants du monde: certains se trouvent près de chez vous

S'il y a une certaine "stabilité" du classement concernant l'Europe et les États-Unis, "ce qui bouge beaucoup, c'est l'Asie", a souligné Philippe Faure, président et fondateur de La Liste.

De nombreux établissements belges figurent parmi les 1.000 meilleurs restaurants du monde, classés dans La Liste, le "classement des classements" gastronomiques. En tête, le Français Guy Savoy (99,50/100) a été désigné meilleur chef au monde pour la huitième année consécutive, ex-aequo avec neuf restaurants américains, japonais ou chinois.

Ce sont au total 28 cuisines du royaume qui peuplent La Liste, "Boury" à Roulers et le "Hof van Cleve" à Kruisem étant les premiers à apparaître, avec une note de 96,50/100. Suivent dans l'ordre "The Jane" à Anvers (96/100) et Le "Chalet de la Forêt" à Uccle (94/100) ainsi que, tous les quatre affichant la même cote de 93,50/100, "Hertog Jan at Botanic Antwerp" à Anvers, "L'Eau vive" à Profondeville, "Slagmolen" à Oudsbergen et "Zilte" à Anvers.