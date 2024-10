Abandonner le changement d'heure? Une volonté oubliée avec le Covid

Dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons gagner une heure de sommeil. A 3h, il sera en fait 2h du matin. Dans ce sens-là, cela fait évidemment du bien. Le changement d'heure, on en parle chaque année. Pour autant, on ne s'intéresse pas toujours à son origine. Alors, depuis quand décale-t-on l'heure de notre horloge ? Et va-t-on abandonner cette habitude ?

Le changement d'heure a été instauré principalement dans le but de réaliser des économies d'énergie après le choc pétrolier de 1973 et l'envolée des prix du pétrole. Le but était d'économiser l'électricité produite à l'époque principalement par le fioul, grâce à une heure d'ensoleillement naturel de plus le soir.

Depuis lors, la mesure a été pas mal critiquée. Certains estiment que cela perturbe notre sommeil. Cela provoquerait aussi plus d'accidents sur les routes avec la nuit qui tombe plus tôt. Et puis, le gain en énergie serait désormais marginal, notamment en raison de la généralisation de l'éclairage à basse consommation.

Alors va-t-on abandonner le changement d'heure ? C'est un débat qui existe depuis 2018 quand la Commission européenne a proposé de le supprimer. Des sondages ont été réalisés et les Européens étaient favorables à la fin du changement d'heure. En 2020, le conseil européen devait acter cette décision sauf qu'il y a eu le Covid. Et la mesure a du coup été un peu oubliée. Depuis, on en a plus jamais discuté au niveau politique.

Aujourd'hui, moins de 40% des pays du monde appliquent encore le changement d'heure. Parmi eux, une bonne partie de l'Europe, les Etats-Unis, le Canada. Par contre, pas de changement d'heure dans la plupart des pays d'Amérique latine, d'Afrique ou encore d'Asie.