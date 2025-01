Agressions dans la rue: les bombes lacrymogènes sont-elles autorisées pour se défendre?

Face au harcèlement de rue, le sifflet "Repousse Relou" connaît un succès fulgurant en Europe. Mais attention aux alternatives comme les sprays d’autodéfense : ils sont considérés comme des armes prohibées et strictement interdits à la détention et à l’utilisation.

Il s'agit d'un sifflet strident que les femmes portent discrètement autour du cou et qui doit leur servir à éloigner les harceleurs de rue. Quentin croule sous les commandes venues d’Italie, du Portugal mais aussi de Belgique. Plus de 8000 sifflets ont été livrés ces dernières semaines tandis que 20.000 sifflets ont été commandés par les festivals cet été.

Certaines femmes optent plutôt pour les bombes lacrymogènes anti-agression. Mais ces sprays sont-ils autorisés ?

La réponse est non, elles font partie de la liste des armes interdites. Les sprays d'auto-défense sont des armes prohibées, au même titre que les couteaux à cran d'arrêt, les nunchakus, les armes automatiques, et les lance-flammes, notamment.

Comme on ne peut pas détenir d'armes prohibées, on ne peut pas non plus les acheter, les vendre, les fabriquer, les réparer, les transporter, les porter.

Si avez un de ces sprays sur vous, il sera saisi, confisqué et détruit. Vous recevrez également un procès verbal.