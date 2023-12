Ai-je le droit de déposer mes bouteilles à côté des bulles à verre pleines?

Nous serons nombreux cette année encore à boire un verre les soirs de réveillon. Les jours qui suivent, c'est donc souvent la même histoire. Il faut aller aux bulles déposer nos bouteilles en verre. Et souvent, à cette période, elles sont déjà pleines à notre arrivée. Ai-je le droit de déposer mes vidanges à côté des bulles ? se demande Robert.

La réponse est non, évidemment. Les bouteilles que vous déposez sur le sol sont alors considérées comme des déchets. Et c'est punissable d'une amende qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros. C'est considéré comme un dépôt sauvage et donc, une infraction environnementale.