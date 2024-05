Alcool au volant: des bornes éthylotest placées dans les buvettes des clubs sportifs, voici ceux qui en sont déjà équipés

Trente bornes éthylotest sont désormais disponibles gratuitement pour les lieux festifs en Wallonie, a annoncé mercredi l'Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) dans un communiqué. Cette décision résulte de deux projets pilotes concluants menés en 2022 et 2023.

"Ce nouvel outil, qui a prouvé son utilité au travers des tests qui ont été réalisés, vient désormais renforcer les campagnes et actions que l'AWSR mène depuis plusieurs années contre l'alcool au volant", s'est enthousiasmée la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue.

Cette dernière estime que les accidents impliquant un conducteur alcoolisé causent, en moyenne, 60 décès chaque année en Wallonie.

En 2022 et 2023, l'AWSR avait installé des bornes éthylotest interactives dans des bars, discothèques et buvettes dans le cadre de deux projets pilotes. Plus de 25.000 personnes avaient ainsi pu mesurer leur alcoolémie. Quel que soit le type d'établissement, un test sur deux, en moyenne, s'était révélé positif.